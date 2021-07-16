وزير الصحة أعلن تفاصيل خطة الدواء

أعلن وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن خطة الدواء التي أعدتها الوزارة إنطلاقا من ترتيب الأولويات، مفندا الأرقام التي عرضها المصرف المركزي في بيانه الأخير.

وشدد حسن على أن “الخطة التي تتضمن لائحتين واحدة بالأدوية المدعومة والثانية بالأدوية غير المدعومة (سيتم نشر اللائحتين على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة) تهدف إلى تأمين حيز من الأمان الدوائي وفق النسبة المعلنة للدعم من قبل مصرف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إلى تحديد الأولويات”.

وأعلن أن العناوين الأساسية لخطة الدعم هي كالاتي:

– الإبقاء على دعم كل أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات والبنج والأمراض النفسية والعصبية. وعلى سبيل المثال تم اعتبار الأسبيرين دواء أساسيا مغطى بالدعم.

– غالبية الأدوية (حوالى 75 بالمئة) التي اعتمدت في اللوائح غير المدعومة تبلغ قيمتها حاليا أقل من اثني عشر ألف ليرة لبنانية.

– الدعم يطال الجينيريك حيث إعتمدت وزارة الصحة العامة السعر الأدنى مع الجودة الأعلى.

– فتح باب المنافسة والسماح بالإستيراد والتسجيل السريع لبعض الأدوية الشحيحة في السوق.

-المناقصة الموحدة للجهات الضامنة ستؤمن السعر الأدنى بناء على الكمية الأكبر المشتراة. وهذه المناقصة ستغطي كل المرضى المسجلين في الصناديق الرسمية الضامنة ما سيخفض الفاتورة الدوائية التي ستدخل في الدعم خصوصا في فئة أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والحافظة للحياة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام