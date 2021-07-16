وزير الصحة: أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وحليب الاطفال واللقاحات والامراض النفسية والعصبية مدعومة والادوية بسعر اقل من 12الف ليرة غير مدعومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 13:52

وزير الصحة: أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وحليب الاطفال واللقاحات والامراض النفسية والعصبية مدعومة والادوية بسعر اقل من 12الف ليرة غير مدعومة

منذ 51 mins 16 July، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة عن خطة الدواء، ان لائحة الادوية المدعومة تشمل أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وحليب الاطفال واللقاحات والامراض النفسية والعصبية.

كما اعلن ان الادوية غير المدعومة تشمل ادوية سعرها اقل من 12 الف ليرة وما يمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحية الاولية”.

واوضح ان لوائح الادوية المدعومة وغير المدعومة ستنشر اليوم على موقع الوزارة.

وقال “في ظل الشح الحاصل لدى مصرف لبنان حاولنا بهذه الخطة تفادي ازمة تطال جميع اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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