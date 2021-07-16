الوزير حسن: لائحة الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقل من 12 ألف ليرة وما يمكن تأمينه عبر مراكز رعاية الصحية الأولية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 12:18
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قوى الأمن الداخلي: توقيف اللبناني م. ي. في منطقة البقاع الغربي لقيامه بالتواصل مع استخبارات العدو
قوى الأمن الداخلي: الموقوف اعترف أنه أرسل عام 2019 بريداً إلكترونياً إلى أجهزة أمن إسرائيلية عدة طالباً العمل لصالحها
قوى الأمن الداخلي: الموقوف جمع معلومات طلبت منه وزود العدو بها وكلف بمهام أخرى مقابل مبالغ مالية فوافق عليها
قوى الأمن الداخلي: الموقوف اعترف بأنه حاول التواصل مع موقع جيش العدو عبر إرسال بريد إلكتروني طالباً العمل لصالحهم
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يدعو إلى إطلاق مشاورات برلمانية فوراً لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان
لودريان: سيتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب/أغسطس المقبل
تجمع أصحاب الصيدليات يعلن التوقف عن العمل اعتباراً من صباح اليوم لحين إقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الأسعار
قوات الاحتلال تعتقل مواطناً فلسطينياً وأبناءه الثلاثة عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه في قرية عانين في جنين
المغرب وكيان العدو يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
الرئيس السوري بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي من نظيره العراقي برهم صالح العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب
الرئاسة السورية: الرئيسان الأسد وصالح أكدا على أهمية التعاون المشترك في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية
الشرطة الأفغانية: مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلين من طالبان عند معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان
البرلمان البلجيكي يتخذ بالإجماع قراراً يعترف بارتكاب "داعش" جريمة إبادة جماعية بحقّ الأقليّة الأيزيدية في العراق
الرئيس الأميركي يلتقي المستشارة الألمانية في واشنطن: أنا وميركل مقتنعان بوجوب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة سلاحاً
مقتل شرطي أميركي وإصابة 3 في إطلاق نار في تكساس جنوب الولايات المتحدة
25 قتيلاً على الأقل و31 جريحاً جراء تصادم حافلتين في ساحل العاج
ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة والفياضنات في ألمانيا إلى أكثر من 90 قتيلاً ومئات المفقودين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
حركة طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين من السجون الأفغانية
الصحة البريطانية: أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة متوقعة بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية جرّاء جائحة كورونا
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الوزير حسن: لائحة الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقل من 12 ألف ليرة وما يمكن تأمينه عبر مراكز رعاية الصحية الأولية
منذ 12 mins
16 July، 2021
الوزير حسن
دعم الدواء
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