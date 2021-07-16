الرئيس الفرنسي يدعو إلى تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يدعو إلى تنظيم مؤتمر دولي جديد “لدعم لبنان”، يوم 4 آب/أغسطس المقبل، بعد مرور عام على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن المؤتمر، الذي سيتم بدعم الأمم المتحدة، “من شأنه أن يستجيب لحاجات اللبنانيين، الذين يعانون من تراجع يومي لأوضاعهم، على خلفية أزمة سياسية مستمرة”، على حد تعبير الخارجية.

وقال بيان الخارجية الفرنسية، “الآن، هناك ضرورة ملحة للخروج من هذا العائق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان. وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية، بهدف تعيين رئيس وزراء جديد، في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: سبوتنيك