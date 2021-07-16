الأمم المتحدة حذرت من انهيار النظام المصرفي في ليبيا

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أن “النظام المصرفي الليبي سينهار على الأرجح إذا لم يتحد فرعا البنك المركزي المتوازيان في البلاد، وإذا بدد تعثر المحادثات السياسية وقف إطلاق النار”، بحسب وكالة “رويتر”.

واعتبر أن “انقسام البنك المركزي، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديونا لكي يمول كل منهما الحكومة التابع لها”، ولفت إلى أن “إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي، بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد”.

المصدر: وكالة رويترز