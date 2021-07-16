تــجــمــع لاصــحــاب الــشــاحــنــات عــلــى اوتــوســتــراد الــزهــرانــي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 16 2021 - 09:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
سعد الحريري: قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية
الحريري: الرئيس عون طلب تعديلات على الصيغة الحكومية ولن نتمكن من أن نتوافق
بيان قصر بعبدا: الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان وأصر على اختيار أسماء الوزراء بنفسه
بيان قصر بعبدا: رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار
تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان يعلن التوقف عن العمل اعتباراً من صباح اليوم لحين إقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الأسعار
ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان: المشكلة القائمة هي مشكلة تعثر فتح الاعتمادات وليست عند المحطات والموزعين
فادي أبو شقرا: كميات المحروقات المسلّمة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني غير كافية على الإطلاق
جورج البراكس: إذا رفض مصرف لبنان إعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات فهذا يعني العودة إلى أزمة بنزين خانقة
الصحة اللبنانية: تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الصحة اللبنانية: عودة لبنان إلى المستوى الثاني من تفشي كورونا ونسبة الحالات الإيجابية بلغت 3% من إجمالي الفحوصات
الرئيس السوري بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي من نظيره العراقي برهم صالح العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب
الرئاسة السورية: الرئيسان الأسد وصالح أكدا على أهمية التعاون المشترك في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية
الشرطة الأفغانية: مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلين من طالبان عند معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان
البرلمان البلجيكي يتخذ بالإجماع قراراً يعترف بارتكاب "داعش" جريمة إبادة جماعية بحقّ الأقليّة الأيزيدية في العراق
الرئيس الأميركي يلتقي المستشارة الألمانية في واشنطن: أنا وميركل مقتنعان بوجوب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة سلاحاً
مقتل شرطي أميركي وإصابة 3 في إطلاق نار في تكساس جنوب الولايات المتحدة
25 قتيلاً على الأقل و31 جريحاً جراء تصادم حافلتين في ساحل العاج
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رويترز: واشنطن تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية وإيران تطلب مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة
حركة طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين من السجون الأفغانية
الصحة البريطانية: أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة متوقعة بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية جرّاء جائحة كورونا
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تــجــمــع لاصــحــاب الــشــاحــنــات عــلــى اوتــوســتــراد الــزهــرانــي
منذ 48 mins
16 July، 2021
اصحاب الشاحنات
الزهراني
التعليقات
ذات صلة
ضبط شبكة لتهريب الأسمدة المزورة في الزهراني
زحمة أمام محطات البنزين في منطقة الزهراني
شركة برايم ساوث: مستمرون بتشغيل معملي الزهراني ودير عمار ضمن المهلة الممنوحة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}