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July 16 2021 - 03:50

عشية زيارة وزير خارجية الصين إلى دمشق.. أنباء عن إطلاق “مرحلة استراتيجية” بين البلدين

منذ 55 mins 16 July، 2021
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سورية - عربي وإقليمي

أفادت وسائل الإعلام بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيصل إلى دمشق السبت القادم بزيارة هي الأولى من نوعها، لبحث المسائل الاقتصادية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الصيني فور وصوله إلى دمشق سيعقد اجتماعا مغلقا مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأن برنامج زيارته ستتخلله مباحثات مع الرئيس بشار الأسد بلقاء مطول سيقدم الوزير الصيني خلاله تهاني بكين للأسد بفوزه في الانتخابات التي جرت في سوريا أواخر مايو الماضي.

ولفتت مصادر خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أنه من غير المستبعد أن يحضر الوزير الصيني مراسم أداء اليمين الدستورية للأسد إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة.

وتابعت “سبوتنيك” أن المعلومات تدور حول “إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين”، بما يشمل ستة مشاريع اقتصادية استراتيجية تم التفاهم عليها سابقا، بينها مشاريع حيوية في البنى التحتية تتفرع عن مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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