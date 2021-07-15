المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان الآن أمام مفترق خطير جداً والحل بطاولة أقطاب لإنقاذ لبنان والفوضى الكبرى مسألة وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 21:52

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان الآن أمام مفترق خطير جداً والحل بطاولة أقطاب لإنقاذ لبنان والفوضى الكبرى مسألة وقت

منذ 21 mins 15 July، 2021
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