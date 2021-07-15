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July 15 2021 - 11:36

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس بريف حلب

منذ 33 mins 15 July، 2021
جرابلس
سورية - عربي وإقليمي

أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.
وقالت مصادر محلية لـ سانا إن:”دراجة نارية مفخخة انفجرت بأحد الشوارع الفرعية في مدينة جرابلس المحتلة بريف حلب ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين بينهم امرأة”.
وتشهد المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي حالة مستمرة من الفوضى والانفلات الأمني إضافة إلى حالات اقتتال متكررة فيما بين هذه التنظيمات الإرهابية على اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة ما يؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم إضافة إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين.

المصدر: سانا

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