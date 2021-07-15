هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 08:18

هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

منذ 1 ساعة 15 July، 2021
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أخبار دولية - هولندا

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته البرلمان اليوم الأربعاء بأن هولندا ستعيد طرح التوجيهات بالعمل من المنزل بسبب تزايد إصابات كوفيد-19 بعد أسبوعين فقط من رفع القيود.

ويوم الجمعة الماضي أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية لوقف موجة من الإصابات بين الشبان وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.

والتوصية بالعمل من المنزل ليست إجبارية وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.

وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 يونيو بعدما أدى الإسراع في التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا إلى انخفاض الإصابات بشكل كبير.

وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ ستة أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ستة أشهر.

المصدر: وكالة رويترز

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