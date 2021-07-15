الوزير حسن: على الوافدين وأسرهم الانتباه والتشدد في تطبيق اجراءات فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 00:22

الوزير حسن: على الوافدين وأسرهم الانتباه والتشدد في تطبيق اجراءات فيروس كورونا

منذ 2 ساعة 14 July، 2021
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