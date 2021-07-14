التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام البص #صور قرب ملعب التضامن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 22:36

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام البص #صور قرب ملعب التضامن

منذ 28 mins 14 July، 2021
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