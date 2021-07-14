الحريري الى بعبدا عصر اليوم

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بناءً على موعد طلبه الأخير في اتصال أجراه امس مع رئيس الجمهورية بعدما قرَّر القيام بزيارة الى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وترافق تحديد الموعد مع الكلام عن أنَّ الحريري سيقدّم للرئيس عون تشكيلة حكومية أعدَّها بنفسه دون التوافق بشأنها مع رئيس الجمهورية والذي تقول توقعات سرت في الساعات الماضية، إنَّه سيرفض هذه التشكيلة على أن يعلن بعدها الرئيس المكلف اعتذاره عن مهمة تأليف الحكومة بعد أكثر من تسعة أشهر على التكليف.

وتردد ايضاً احتمال أن يقوم الحريري بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة قبل التوجه الى بعبدا.

المصدر: قناة المنار