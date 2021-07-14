الصحة العالمية تكشف تأثير سلالة “دلتا” على الأشخاص المطعمين بالكامل ضد كورونا

لا يزال الأشخاص المطعمين بالكامل ضد “كوفيد 19” يصابون بسلالة كورونا الجديدة “دلتا”، لكن مسؤولي الصحة العالمية يقولون إن اللقاحات تحمي معظم الناس من الإصابة بالمرض الشديد أو الموت.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: “هناك تقارير قادمة تفيد بأن السكان الذين تم تلقيحهم لديهم حالات إصابة، لا سيما من متغير دلتا. غالبية هذه الحالات التهابات خفيفة أو بدون أعراض”.

ومع ذلك، فإن حالات المعالجة داخل المستشفيات آخذة في الارتفاع في بعض أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات التطعيم في الغالب وانتشار متغير “دلتا” الشديد العدوى، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

في الولايات المتحدة، قال المسؤولون إن جميع حالات دخول المستشفيات والوفيات الأخيرة لـ”كوفيد” كانت بين أشخاص غير مطعمين. ونحو 75% من الأشخاص الذين يموتون أو يدخلون المستشفى بعد التطعيم تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “تنتشر سلالة دلتا في جميع أنحاء العالم بوتيرة شديدة السرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحالات والوفيات”.

وحذّرت سواميناثان من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزال من الممكن إصابتهم بالفيروس ونقله إلى الآخرين، ولهذا السبب حث مسؤولو منظمة الصحة العالمية الناس على الاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي. وأضافت: “لكن من المؤكد أنه يقلل من فرص دخولك المستشفى والموت بشكل كبير”.

المصدر: وكالات