استنفار لقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب تعرضه لاطلاق نار وإصابة أحد الجنود الصهاينة في المكان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 00:50

استنفار لقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب تعرضه لاطلاق نار وإصابة أحد الجنود الصهاينة في المكان (وكالة يونيوز)

منذ 47 mins 14 July، 2021
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