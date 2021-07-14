الدفاع المدني العراقي: هناك احتمالات بوجود جثث تحت الأنقاض في مستشفى الحسين في ذي قار حتى الآن (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 00:48

الدفاع المدني العراقي: هناك احتمالات بوجود جثث تحت الأنقاض في مستشفى الحسين في ذي قار حتى الآن (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 13 July، 2021
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