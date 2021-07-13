المجلس الأعلى السوري اللبناني: الطلب من الجانبين فتح معبر شرعي لتسهيل أمور فلاحي المناطق الحدودية

عقد اجتماع للمجلس الأعلى السوري – اللبناني اليوم، برئاسة أمين سر المجلس أحمد الحاج حسن، وحضور ممثلين عن الجيش والأمن العام والجمارك من كلا البلدين.

وتحدث أحمد الحاج حسن فقال “في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين لبنان وسوريا وبعد اجتماعات عدة متكررة، عقد المجلس الأعلى السوري اللبناني اجتماعا اليوم الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق، وتم الطلب من الجانبين اللبناني والسوري فتح معبر شرعي بين البلدين لتسهيل أمور فلاحي المناطق الحدودية وتنقلهم”.

وأوضح أنه “يسكن في المنطقة الحدودية، التي تم طلب فتح المعبر فيها وبمناطق تابعة لمحافظة حمص السورية أكثر من ثلاثين ألف نسمة من اللبنانيين. ولتسهيل عبورهم، لا بد من إقامة معبر شرعي يخدم التسويق الزراعي للبنانيين والسوريين، ويحد من التهريب الذي نشط أخيرا بشدة. كما يقفل المعابر غير الشرعية في المنطقة، كل ذلك بالتنسيق والتواصل الدائم بين اللجنة المشتركة للمعبر الحدودي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام