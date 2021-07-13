حركة طالبان تشن هجوما واسعا على عاصمة اقليم قندهار وتتمكن من الدخول الى عدة أحياء (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 22:36
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الرئيس عون: الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 ولبنان يرحب بوجود مراقبين دوليين أوروبيين لمراقبتها
الرئيس عون: الجهد سينصب هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للتأثير على حرية الناخب وخياراته
الوكالة الوطنية: الرئيس المكلف سعد الحريري يتصل برئيس الجمهورية ويطلب تأجيل الاجتماع بينهما إلى يوم غد الأربعاء
تكتل لبنان القوي: نأمل ألا تكون زيارة الحريري لبعبدا رفع عتب ونتطلع لأن تكون فرصة جدية تفضي إلى تشكيل الحكومة
وزير الخارجية الفرنسي: توصلنا الى توافق بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر الجاري
وزير التجارة الفرنسي: فرنسا لا تقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه في لبنان وتتبنى إصدار عقوبات بحق معرقلي تشكيل الحكومة
إجتماع وزاري برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالسراي الحكومي لبحث موضوع الترانزيت عبر سوريا والنقاط المرتبطة بقانون قيصر
وزير الداخلية محمد فهمي بعد لقائه المفتي دريان: الوضع الأمني متماسك وممسوك والقوى الأمنية جاهزة لمعالجة أي خلل قد يحصل
وزير المال يوقع كتابا لزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 24000 ليرة ويرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتلقى اتصالا من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
باسيل وبوغدانوف: هناك ضرورة قصوى للإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار
أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت ومحتجون يحاولون اقتحام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي
قوى الأمن الداخلي: مجموعات غير مرتبطة بأهالي الشهداء قامت بتكسير مدخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصرنا
الأمن الداخلي: أُعطيت الأوامر بإخراج هذه المجموعات من المكان وما نقوم به هو واجبنا في حماية الممتلكات العامة والخاصة
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة تقبلت التعازي برحيل أمينها العام المناضل أحمد جبريل في بيروت
العراق: عشرات الضحايا في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية جنوب بغداد
إجتماع طارئ لرئيس الوزراء العراقي للوقوف على تداعيات حريق المستشفى في الناصرية
حداد رسمي في العراق 3 أيام على ضحايا فاجعة مستشفى عزل مصابي كورونا في الناصرية
برقيات تعزية من المسؤولين اللبنانيين لنظرائهم العراقيين بضحايا مستشفى الناصرية
الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد لنظيره العراقي برهم صالح وقوف لبنان إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات كارثة الحريق
الخارجية الإيرانية تعرب عن مواساتها للعراق بحادث حريق المستشفى وتعلن استعدادها لكل أشكال المساعدة الطبية والعلاجية
إعلام العدو: الرئيس الفلسطيني يسعى لتقوية العلاقات بين تركيا و"اسرائيل" وهو دفع الرئيس التركي للاتصال بنظيره الإسرائيلي
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني: من يظنّ أننا سنستعيد الأسرى من غزة من دون مقابل لا يفقه ما يقول
رام الله: عائلة الناشط نزار بنات تطالب بمحاسبة قتلة ابنها ورحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتيه
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ عملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء ضد عناصر تنظيمي القاعدة و"داعش"
القوات المسلحة اليمنية: إستعادة كامل المناطق التي كان قد إحتلها العدو وتحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومعة
القوات المسلحة اليمنية: إغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من العصابات التكفيرية
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يندد بما وصفه جشع الدول التي تفكّر بتطعيم سكّانها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا
الخارجية الروسية: موسكو تحذر واشنطن من مغبة نقل قواتها المنسحبة من أفغانستان الى الدول المجاورة
حركة طالبان: بقاء القوات التركية في أفغانستان خطوة استفزازية واستمرار للاحتلال الأجنبي
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
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حركة طالبان تشن هجوما واسعا على عاصمة اقليم قندهار وتتمكن من الدخول الى عدة أحياء (وكالة يونيوز)
منذ 30 mins
13 July، 2021
افغانستان
حركة طالبان
قندهار
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