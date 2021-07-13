حركة طالبان تشن هجوما واسعا على عاصمة اقليم قندهار وتتمكن من الدخول الى عدة أحياء (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 22:36

حركة طالبان تشن هجوما واسعا على عاصمة اقليم قندهار وتتمكن من الدخول الى عدة أحياء (وكالة يونيوز)

منذ 30 mins 13 July، 2021
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