تواقيع كتب لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي للرابطة الثقافية في طرابلس

شارك معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في معرض الكتاب السنوي السابع والأربعين الذي نظّمته الرابطة الثقافية في طرابلس.

وأقيم المعرض في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس من 30 حزيران 2021 إلى 11 تموز 2021. وضم المعرض عدداً من الناشرين والتجمعات والجمعيات الثقافية من داخل طرابلس وخارجها.

شارك المعهد من خلال منصة أقيمت له وعرضت فيها عددًا من كتب أساتذة المعهد، بالإضافة إلى بعض المواد التعريفية بالمعهد والمنشورات الصادرة عنه. كما وقّع عدد من أساتذة كتبهم لزوار المعرض، ممّا شكل رافدًا نوعيًا حقيقيًا للضيوف الذي حضروا حفلات التواقيع هذه، فانعكست حركتهم في أجنحة المعرض.

وتمثّلت المشاركة الأهم للمعهد في الأوراق البحثية التي قدّمها طلاب وطالبات من المعهد، في ندوة حول الواقع الاقتصادي الراهن، وحفلت الندوة بمشاركة طلاب آخرين في النقاشات التي دارت إثر هذه الندوة.

المصدر: معهد العلوم الاجتماعية