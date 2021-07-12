بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان”، على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن وزرير خارجية التكتل جوزيب بوريل.

وقال بوريل: “إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”. وأوضح أن “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.

اضاف: “إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر”. وشدد على “ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام