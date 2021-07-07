أكثر من 4 ملايين شخص في العالم لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه بسبب كورونا لقي أكثر من أربعة ملايين شخص حتفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تنفذ اللقاحات مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس. وقال غبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف بأن: “العالم يشهد مرحلة خطيرة من انتشار الوباء. لقد تجاوزنا للتو العلامة المأساوية المتمثلة في 4 ملايين حالة وفاة مسجلة جراء الإصابة بكوفيد-19، وهو على الأرجح تقدير أقل من العدد الإجمالي للضحايا”.

ووفقا له، في الوقت نفسه، لا يزال الملايين من العاملين الطبيين غير محصنين، بما في ذلك بسبب قومية اللقاح في عدد من الدول. وأضاف بأن: “القومية للقاحات، مع قيام عدد قليل من البلدان بسحب نصيبه الأكبر من اللقاحات، هي استراتيجية صحية عامة غير فعالة وغير فعالة أخلاقياً ضد فيروس يتحور بسرعة ويصبح فعالاً بشكل متزايد في انتقاله من شخص إلى آخر. والإنتاج والتوزيع غير عادل للقاحات، ما يهدد أيضًا الانتعاش الاقتصادي العالمي”.

ودعا أدهانوم غيبريسوس الدول إلى تطعيم ما لا يقل عن 10 بالمئة من سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول أيلول/سبتمبر، و 40 بالمئة بحلول نهاية العام، ما سيسمح بتلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.

وأصبح في العالم، نوع “دلتا” من فيروس كورونا أكثر انتشارًا، ويتميز بطفرات عديدة في بروتين سبايك وانتشاره في بلدان مختلفة. وتم العثور على سلالة “دلتا” مؤخرًا في العديد من البلدان، بما في ذلك أنها بدأت في الانتشار في عدد من مناطق روسيا.

المصدر: سبوتنيك