الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان يدخل مرحلة صحية حرجة

أكد “محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان” جواد بولس أن “تقريرا طبيا صدر عن الأطباء اليوم في مستشفى كابلان الإسرائيلي، أكدوا فيه وفقا للمعاينة الظاهرية، أن الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، يُعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، كذلك يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر وتحديدا في الجهة اليسرى، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السلفى”.

وأضاف التقرير أنه “مع استمراره رفض أخذ أيّ نوع من المدعمات أو الفيتامينات والسكر والملح، فإن هناك احتمالية أكبر لوفاته المفاجئة أو حدوث عجز دائم”.

ويأتي هذا في ظل استمرار سلطات العدو الاسرائيلي رفضها الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان رغم ما وصل له من وضع صحيّ حرج.

المصدر: وكالة معاً