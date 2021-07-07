وفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل(أبو جهاد) في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 18:26
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لبنان: عون يبحث مع دياب تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة في مسألتي المحروقات والدواء
البطريرك الراعي من بعبدا: أدعو الرئيس المكلف للإسراع بتشكيل الحكومة مع الرئيس عون لأن لبنان يقع ضحية هذا التأخير
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: لا تزال الفرصة متاحة لإنقاذ لبنان شرط أن يجتمع اللبنانيون ويؤمنوا أنهم قادرون على الحل
السيد هاشم صفي الدين: ما يعيشه لبنان حالة خطيرة ليس لأنه مفلس بل لأنه اُريدَ له أن يَلبس ثوب الإفلاس
نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف: فقدان لقاحات الأطفال يشكل خطراً داهماً على جميع الأجيال الناشئة
التحالف الأميركي: سقوط 3 إصابات جراء قصف استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ14 صاروخاً
خلية الإعلام الأمني في العراق: الهجوم على قاعدة عين الأسد تم بـ14 صاروخاً وباقي الصواريخ انفجرت قبل إطلاقها
سانا: أنباء عن استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بالقذائف للمرة الثالثة خلال أيام
الحرس الثوري الإيراني يتسلم أسلحة ومعدات استراتيجية وحديثة في مراسم حضرها القائد العام اللواء حسين سلامي
اللواء سلامي: سياستنا دفاعية لكن استراتيجيتنا هجومية ونحن من نختار ساحة ونوعية المعركة مع الأعداء
طهران تستضيف اجتماعاً بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد قيادي من حركة طالبان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية
وزير الخارجية الإيراني: على الأطراف الأفغانية العودة إلى طاولة الحوار لأن استمرار الصراع لن تكون له نتائج إيجابية
طالبان تهاجم مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان للمرة الأولى منذ بدء هجوم كبير على القوات الحكومية
وزير الدفاع الأفغاني: الحرب تحتدم مع طالبان ونحن في وضع عسكري حساس جداً وسنستخدم كل قوتنا للدفاع عن وطننا وشعبنا
مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان الشعبية ينفذون بالتعاون مع أبناء القبائل عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة في البيضاء
المصدر العسكري: مقتل وإصابة أكثر من 80 مرتزقاً بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الزاهر والصومعة
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين في صنعاء: فلسطين هي قضية المسلمين ويجب الدفاع عنها حتى تحريرها
البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين: الاتفاق على تطوير التنسيق بين الإعلام المقاوم وتدشين أنشطة مشتركة
اتفاق بين مصر والشركة اليابانية مالكة سفينة "إيفر غيفن" يشمل التعويض عن جنوح السفينة وإغلاقها قناة السويس 6 أيام
الكرملين: حديث لندن عن نيتها مواصلة انتهاك الحدود الروسية من قبل السفن البريطانية يسبب القلق
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 4 ملايين وفاة بسبب كورونا منذ بدء الجائحة
الصين تعلن عن بؤرة إصابات متزايدة بفيروس كورونا في مدينة رويلي عند الحدود مع بورما
الحكومة الإندونيسية تحذّر من الأسوأ جراء الموجة الجديدة من انتشار كوفيد-19 وتوسع نطاق القيود المفروضة لمواجهتها
صندوق النقد الدولي يناشد دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل التداعيات الاقتصادية لكورونا
الولايات المتحدة: إصابة 3 ضباط في إطلاق نار خارج مركز للشرطة في مدينة شيكاغو
روسيا: العثور على 19 جثة من أصل 28 راكباً كانوا على متن طائرة مدنية تحطمت يوم الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا
اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويز بالرصاص على يد مسلحين اقتحموا مقر إقامته الخاص ليلاً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
صندوق النقد الدولي يناشد دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل التداعيات الاقتصادية لكورونا
اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويز بالرصاص على يد ملسحين اقتحموا مقر إقامته الخاص ليلاً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل(أبو جهاد) في دمشق
منذ 22 mins
7 July، 2021
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