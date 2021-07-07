وفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل(أبو جهاد) في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 18:26

وفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل(أبو جهاد) في دمشق

منذ 22 mins 7 July، 2021
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