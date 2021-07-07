سفينة “إيفر غيفن” ستخضع لفحص نهائي بمصر قبل إبحارها إلى ميناء روتردام لتفريغ حمولتها

أكدت شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة لسفينة “إيفر غيفن” أنه بعد إبرام اتفاقية تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية الأربعاء، غادرت السفينة منطقة البحيرات المرة متجهة إلى مدينة بورسعيد المصرية حيث ستخضع لفحص نهائي قبل استكمال رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا لتفريغ حمولتها.

وقالت الشركة، في بيان “بعد إبرام اتفاقية رسمية مع هيئة قناة السويس، غادرت سفينة إيفر غيفن وطاقمها البحيرات المرة في قناة السويس”، مضيفة “ستتجه السفينة إلى بورسعيد بمصر حيث ستخضع لفحص الغاطس قبل أن تستكمل رحلتها للميناء التالي حيث سيتم تفريغ شحنتها”.

وأكدت الشركة أنه “يسعدنا أنه تم الحفاظ على العلاقة الممتازة لشركتنا مع هيئة قناة السويس بل وتم تعزيزها من خلال هذه التجربة”، مضيفة “تمتلك شركتنا أسطولًا كبيرًا من السفن وسنظل عميلًا منتظمًا لقناة السويس”.

المصدر: سبوتنيك