رئيس هيئة قناة السويس: قررنا منح تخفيض على عبور القناة للشركات التي لم تحصل على تعويض من مالكي السفينة إيفر غيفن (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 15:18
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وزير الدفاع الأفغاني: الحرب تحتدم مع طالبان ونحن في وضع عسكري حساس جداً وسنستخدم كل قوتنا للدفاع عن وطننا وشعبنا
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المصدر العسكري: مقتل وإصابة أكثر من 80 مرتزقاً بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الزاهر والصومعة
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الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو للتحقيق "بشجاعة" في هجوم أنصار سلفه دونالد ترامب على الكابتول بعد مرور 6 أشهر على الحادثة
هيئة الأرصاد الجوية الأميركية: عاصفة إلسا الاستوائية تشتد وتتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا
الصين تعلن عن بؤرة إصابات متزايدة بفيروس كورونا في مدينة رويلي عند الحدود مع بورما
الحكومة الإندونيسية تحذّر من الأسوأ في الموجة الجديدة من انتشار كوفيد-19 وتوسع نطاق القيود المفروضة لمواجهتها
السلطات الأسترالية: الإغلاق المفروض منذ نهاية حزيران/يونيو في سيدني سيمدد أسبوعاً على الأقل في مواجهة تجدد انتشار كورونا
صندوق النقد الدولي يناشد دول العالم الأغنى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمل التداعيات الاقتصادية لكورونا
الكرملين: حديث لندن عن نيتها مواصلة انتهاك الحدود الروسية من قبل السفن البريطانية يسبب القلق
اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويز بالرصاص على يد ملسحين اقتحموا مقر إقامته الخاص ليلاً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس هيئة قناة السويس: قررنا منح تخفيض على عبور القناة للشركات التي لم تحصل على تعويض من مالكي السفينة إيفر غيفن (سبوتنيك)
منذ 10 mins
7 July، 2021
رئيس هيئة قناة السويس
سفينة إيفر غيفن
مصر
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