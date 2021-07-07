رئيس هيئة قناة السويس: قررنا منح تخفيض على عبور القناة للشركات التي لم تحصل على تعويض من مالكي السفينة إيفر غيفن (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 15:18

رئيس هيئة قناة السويس: قررنا منح تخفيض على عبور القناة للشركات التي لم تحصل على تعويض من مالكي السفينة إيفر غيفن (سبوتنيك)

منذ 10 mins 7 July، 2021
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