العدو الاسرائيلي يرفض الاستجابة لمطالب أسير فلسطيني يعاني صحيا

قال نادي الأسير الفلسطيني إن “الاحتلال الاسرائيلي يستمر برفض الاستجابة لمطالب الأسير الغضنفر أبو عطوان رغم وضعه الصحي الحرج هو بمثابة قرار إعدام”.

وأكد النادي في بيان له الاربعاء انه “بعد مرور 64 يوما على إضرابه لا توجد بوادر جدية حتى اليوم للاستجابة لمطلبه، رغم المحاولات المستمرة وعلى عدة مستويات في سبيل الضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري”.

وتابع النادي ان “أبو عطوان يرفض أخذ المدعمات وكذلك إجراء الفحوص الطبية”، واضاف “في وقت سابق كان الأطباء قد حذروا من احتمالات خطيرة يواجهها أبو عطوان منها الشلل والوفاة المفاجئة”.

المصدر: فلسطين اليوم