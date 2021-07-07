\ ظريف: على الشعب الأفغاني وقادته اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل البلاد

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأفغان بأنه “الخيار الأفضل للقادة والتيارات السياسية”، قائلاً “يتعين اليوم على الشعب الأفغاني والقادة السياسيين اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم”. اجتماع الحوار الأفغاني بدأ في طهران الاربعاء بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية ومسؤولين رفيعي المستوى ووفد سياسي من طالبان . وأشار محمد جواد ظريف في افتتاح الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية، إلى “هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان ووجودها في البلاد لأكثر من عقدين، والذي تسبب في دمار كبير”.

وأعلن وزير الخارجية الايراني “استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في عملية الحوار بين الأجنحة السياسية الموجودة لحل النزاعات والأزمات المستمرة في ذلك البلد”. كما شدد ظريف على التزام إيران بالإسهام في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لأفغانستان بعد إحلال السلام. جدير بالذكر أن وفد أفغانستان يترأسه يونس قانوني وزير خارجية أفغانستان الأسبق، ووفد طالبان برئاسة عباس استانكزي نائب مكتب هذه الجماعة.

وأعلن رسول موسوي الأربعاء في حسابه على تويتر، زيارة وفود من أفغانستان لإيران، قائلاً “طهران تستضيف أربعة وفود أفغانية في نفس الوقت: وفد اللجنة الثقافية بالبرلمان الأفغاني، وفد رفيع المستوى من طالبان، وفد سياسي رفيع المستوى، وفد اخر لمتابعة شؤون الرعايا الافغان في ايران” .

كما غرد المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، قائلاً إن “زيارة وفد طالبان لطهران تأتي بدعوة رسمية من مسؤولين إيرانيين برئاسة شير محمد عباس استانكزاي”.

المصدر: ارنا