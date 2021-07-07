الاحتلال الصهيوني يهدم قرية العراقيب

هدم الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأربعاء، قرية “العراقيب” الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوبا) للمرة الـ190 على التوالي.

وجدد الأهالي الصامدون في القرية في بئر السبع في منطقة النقب، أنهم سيعيدون بناء قريتهم من جديد.

ومنازل القرية مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرية للمرة الأولى في تموز/ يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا يعترف الاحتلال الفلسطيني بقرية العراقيب، لكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم، رغم الهدم المتكرر لها.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

المصدر: فلسطين اليوم