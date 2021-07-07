اعتقال أكثر من 100 متظاهر قرب برلمان جورجيا

قالت الداخلية الجورجية، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 شخص أمس الثلاثاء، خلال احتجاجات ضد المثليين، ولدعم الصحفيين الذين تعرضوا للضرب يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيانها: “قام رجال الشرطة، في إطار التصدي لانتهاك القانون وخرق النظام، باعتقال 100 شخص إداريا، ولاحقا تم الإفراج عن 68 شخصا بعد التوقيع على وثائق محددة، وأما الـ32 الآخرون فلا يزالون في مركز الاحتجاز المؤقت”.

ونوهت الوزارة بأنه تم اعتقال اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية. واعتقل أحدهما بتهمة التسبب بضرر جسدي لمراسل قناة تلفزيونية محلية، والثاني لتحطيمه زجاج سيارة دورية للشرطة خلال المسيرة.

المصدر: تاس