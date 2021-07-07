مادورو يحذر الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

طالب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة “بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده التي يوجد فيها نظام انتخابي ثابت وموثوق”.

وقال مادورو في كاراكاس، أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع أنصاره”لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية الفنزويلية ولا تتدخلوا في النظام الانتخابي الداخلي، إذ أنكم لستم سادة جمهوريتنا، وفنزويلا ليست مستعمرة أمريكية”.

وأشار إلى أنه يوجد في بلاده “أفضل نظام انتخابي في العالم، الأمر الذي يضمن العملية الديمقراطية (في الانتخابات) بمشاركة كل الأطراف المعنية”.

وأضاف: “لن نقبل أن يلحق أحد ضررا بالوحدة الداخلية”،وذكر أنه سيكون بإمكان ممثلي المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

المصدر: تاس