عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تموز 2021

العناوين

الأخبار :

كورونا: «دلتا» إلى الذروة في أيلول.. نحو نصف الفحوص الإيجابية تحمل المتحوّر الجديد

رياض سلامة يقرر: دعم الدواء ذهب مع الريح

البحث عن بديل للحريري: ميقاتي يتقدّم؟

‫«المستقبل» يُحاول استرضاء الأحزاب: النقيب لي

صيانة الكهرباء: الخزينة تتحمّل خسائر سعر الصرف؟

البنزين والدواء: أداة للاشتباك السياسي أيضاً

البناء :

الحريري للاعتذار لحساب حكومة ‏انتخابات… فهل تتولّى قطر رعاية ‏المرحلة الانتقاليّة؟

دياب يحذّر من ‏الانهيار الكبير: الحصار مسؤول… ‏والخارج لن يكون بمنأى

صفي الدين: ‏سنتحمّل مسؤولياتنا… والفساد متحوّر… ‏وجنبلاط لتأميم النفط‎ ‎

الديار :

عون ودياب يستغيثان بالخارج قبل ايام من الانفجار… و”اسرائيل” ‏تشمت بحالنا!

3 سيناريوهات للحسم الحكومي ودور قطري لمواجهة الفيتو السعودي ‏على الحريري

أزمة الدواء تجاوزت الخطوط الحمر: مئات الأدوية مفقودة تماما!‏

اللواء :

الاجتماع الدبلوماسي ينقلب على دياب: أنتم تحاصرون ‏بلدكم وتجوعون شعبكم‎!‎ ‎

رفع الحصانة أمام مكتب المجلس وجنبلاط لتأميم النفط.. ودعم غذائي قطري للجيش‎

الجمهورية :

الحريري يلتقي بري وشيكاً ويحسم ‏خياراته النهائية الجمعة

النهار :

فضيحة السرايا: ردّ ناريّ لغريو على دياب

الاسرار

النهار

‎عدد من رجال الاعمال وسماسرة عقارات في الجنوب ينشطون في الاتجار بالمحروقات وتخبئتها في بيوتهم ‏ومحالهم وتوزيعها على اشخاص محظيين‎.‎

وزير مسيحي سابق ساهم من دون ضجيج في تأمين مساعدة مالية لجمعية بيروتية تنشط سياسياً‎.‎

نائب جنوبي تبلغ بطريقة غير مباشرة بأنه لن يكون مرشحاُ للانتخابات المقبلة نتيجة اعتراض القواعد الحزبية ‏عليه وعدم تالقيها معه‎.‎

البناء

قال مسؤول أمنيّ عربيّ إن الخلاف الإماراتيّ السعوديّ ليس جديداً بل ظهر على السطح الآن، وهو في جوهره ‏نابع من قناعة الإمارات بأنها تحتاج للاستقلال عن صورة التبعية للسعودية وبناء حضور منفصل يتفق ويختلف ‏مع السعودية في القضايا والملفات، وأن تجربة التحالف في اليمن أنضجت هذا القرار الإماراتيّ‎.‎

تساءلت مصادر دبلوماسيّة في بيروت عما إذا كانت قطر تملك تفويضاً دولياً وإقليمياً بديلاً للدور الفرنسي لإدارة ‏المرحلة الانتقالية في لبنان حتى الانتخابات النيابية، حيث يصبح المشهد الجديد في المنطقة واضحاً بتوازناته ‏الجديدة. وأشارت إلى أن المشروع القطري هو استضافة حوار لبناني في الدوحة تعقبه حكومة جديدة‎.‎

اللواء

فهم أن وراء زيارة وزير من دولة عربية “صديقة” واجب تعزية بأحد أقربائه، توفي في لبنان‎.‎

مازح نائب نائباً بالقول ماذا بقي للكابيتال كونترول، حتى يصبح قانوناً؟‎!‎

بدأت المصارف بإرسال رسائل نصيّة لأصحاب الودائع المصرفية، وسط مخاوف من التوقيع على تعهدات ‏خارج إطار التعميم أو عقد فتح الحساب الأصلي‎..‎

الجمهورية

‎تراجع أحد الوزراء عن قرارات إتخذها أخيراً بعدما تلقّى تنبيهاً من مخاطرها‎.‎

أ بلغ مرجع سياسي الى قريبين منه أنه لا يُسقط من الحسبان إمكان أن يفاجئه حليف بتغيير موقفه حيال مسألة ‏مفصلية‎.‎

‎تزداد القناعة لدى مراجع دبلوماسية غربية أن رئيس الجمهورية المقبل لن يكون من قيادات الصف الأول نظراً ‏لعمق الإشتباك السياسي في ما بينها‎.‎

المصدر: صحف