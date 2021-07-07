عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تموز 2021

العناوين
الأخبار :
كورونا: «دلتا» إلى الذروة في أيلول.. نحو نصف الفحوص الإيجابية تحمل المتحوّر الجديد
رياض سلامة يقرر: دعم الدواء ذهب مع الريح
البحث عن بديل للحريري: ميقاتي يتقدّم؟
«المستقبل» يُحاول استرضاء الأحزاب: النقيب لي
صيانة الكهرباء: الخزينة تتحمّل خسائر سعر الصرف؟
البنزين والدواء: أداة للاشتباك السياسي أيضاً
البناء :
الحريري للاعتذار لحساب حكومة انتخابات… فهل تتولّى قطر رعاية المرحلة الانتقاليّة؟
دياب يحذّر من الانهيار الكبير: الحصار مسؤول… والخارج لن يكون بمنأى
صفي الدين: سنتحمّل مسؤولياتنا… والفساد متحوّر… وجنبلاط لتأميم النفط
الديار :
عون ودياب يستغيثان بالخارج قبل ايام من الانفجار… و”اسرائيل” تشمت بحالنا!
3 سيناريوهات للحسم الحكومي ودور قطري لمواجهة الفيتو السعودي على الحريري
أزمة الدواء تجاوزت الخطوط الحمر: مئات الأدوية مفقودة تماما!
اللواء :
الاجتماع الدبلوماسي ينقلب على دياب: أنتم تحاصرون بلدكم وتجوعون شعبكم!
رفع الحصانة أمام مكتب المجلس وجنبلاط لتأميم النفط.. ودعم غذائي قطري للجيش
الجمهورية :
الحريري يلتقي بري وشيكاً ويحسم خياراته النهائية الجمعة
النهار :
فضيحة السرايا: ردّ ناريّ لغريو على دياب
الاسرار
النهار
عدد من رجال الاعمال وسماسرة عقارات في الجنوب ينشطون في الاتجار بالمحروقات وتخبئتها في بيوتهم ومحالهم وتوزيعها على اشخاص محظيين.
وزير مسيحي سابق ساهم من دون ضجيج في تأمين مساعدة مالية لجمعية بيروتية تنشط سياسياً.
نائب جنوبي تبلغ بطريقة غير مباشرة بأنه لن يكون مرشحاُ للانتخابات المقبلة نتيجة اعتراض القواعد الحزبية عليه وعدم تالقيها معه.
البناء
قال مسؤول أمنيّ عربيّ إن الخلاف الإماراتيّ السعوديّ ليس جديداً بل ظهر على السطح الآن، وهو في جوهره نابع من قناعة الإمارات بأنها تحتاج للاستقلال عن صورة التبعية للسعودية وبناء حضور منفصل يتفق ويختلف مع السعودية في القضايا والملفات، وأن تجربة التحالف في اليمن أنضجت هذا القرار الإماراتيّ.
تساءلت مصادر دبلوماسيّة في بيروت عما إذا كانت قطر تملك تفويضاً دولياً وإقليمياً بديلاً للدور الفرنسي لإدارة المرحلة الانتقالية في لبنان حتى الانتخابات النيابية، حيث يصبح المشهد الجديد في المنطقة واضحاً بتوازناته الجديدة. وأشارت إلى أن المشروع القطري هو استضافة حوار لبناني في الدوحة تعقبه حكومة جديدة.
اللواء
فهم أن وراء زيارة وزير من دولة عربية “صديقة” واجب تعزية بأحد أقربائه، توفي في لبنان.
مازح نائب نائباً بالقول ماذا بقي للكابيتال كونترول، حتى يصبح قانوناً؟!
بدأت المصارف بإرسال رسائل نصيّة لأصحاب الودائع المصرفية، وسط مخاوف من التوقيع على تعهدات خارج إطار التعميم أو عقد فتح الحساب الأصلي..
الجمهورية
تراجع أحد الوزراء عن قرارات إتخذها أخيراً بعدما تلقّى تنبيهاً من مخاطرها.
أ بلغ مرجع سياسي الى قريبين منه أنه لا يُسقط من الحسبان إمكان أن يفاجئه حليف بتغيير موقفه حيال مسألة مفصلية.
تزداد القناعة لدى مراجع دبلوماسية غربية أن رئيس الجمهورية المقبل لن يكون من قيادات الصف الأول نظراً لعمق الإشتباك السياسي في ما بينها.
المصدر: صحف