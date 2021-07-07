رئيس الوزراء الماليزي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

بعث رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين برقية تهنئة الى السيد ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. وأعرب عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين في فترة الحكومة الثالثة عشرة القادمة.

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوالالمبور ان رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين بعث برقية مهنئا اصالة عن عنه ونيابة عن ماليزيا حكومة وشعبا، السيد ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وذكر رئيس وزراء ماليزيا في هذه البرقية أن ماليزيا والجمهورية الإسلامية الايرانية شريكتان وثيقتان منذ سنوات طويلة، وقال انه بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعلاقات العامة، يتعاون البلدان في منظمات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

واكد محي الدين ياسين في هذه البرقية الرغبة بالعمل معا لتعزيز العلاقات بين ماليزيا وإيران بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وكذلك من أجل السلام والاستقرار والرفاه العالمي.

المصدر: وكالة ارنا