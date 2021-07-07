أرمينيا تعلن إصابة جنديين على الحدود مع أذربيجان

أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان الثلاثاء، أن جنديين من القوات الأرمنية جرحا نتيجة حادث على الحدود مع أذربيجان.

وقال: “هذا استفزاز نظمته أذربيجان وأدى إلى حقيقة أن لدينا جريحين”.

من جهته، قال ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية سامفيل أساتريان، إنه “حدث يوم الثلاثاء تبادل لإطلاق النار في منطقة جيغاركونيك على الحدود مع أذربيجان، ونتيجة لذلك أصيب جندي واحد بجروح طفيفة من الجانب الأرمني، واثنان من الجانب الأذري”.

وحسب أساتريان، فإن “الجيش الأذربيجاني هو المسؤول عن تبادل إطلاق النار”.

المصدر: وكالات