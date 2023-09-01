شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلنت أرمينيا مقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث بإطلاق الجانب الأذربيجاني النار على مواقع أرمنية قرب بلدة سوتك الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها “نتيجة لإطلاق النار من قبل الجيش الأذربيجاني باتجاه المواقع الأرمينية الواقعة في منطقة سوتك، سقط قتيلان وجريح واحد في الجانب الأرمني”.

وأكدت الوزارة أنها ستصدر “في وقت لاحق بيانا” بشأن القتيلين بالإضافة إلى “الحالة الصحية للجندي المصاب”.

وتقع سوتك جنوب شرق أرمينيا، على الحدود مع أذربيجان، حيث تتكرر الحوادث بين جيشي البلدين.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن جنديين قتلا في ظروف غامضة، حيث أصيبا بعيارات نارية الأحد 27 الماضي.

المصدر: وكالات