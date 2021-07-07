الحكومة التونسية تعلن شراء 3.5 مليون جرعة لقاح “من شركة “جونسون آند جونسون” مباشرة

أعلنت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة “جونسون آند جونسون” مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة هشام مشيشي أشرف صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري ضيق حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن المجلس قرر الترخيص في 840 عقد خدمات إضافي للمستشفيات الميدانية، والتوقيع على صفقة اقتناء ألف مكثف أوكسيجين.

وأفادت بأن الحكومة قررت تخصيص اعتماد عاجل وإضافي من ميزانية الدولة بـ 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من أجل شراء تجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع.

المصدر: وكالات