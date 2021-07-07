حاكم نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع معدل الجريمة

فرض حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في الولاية ردا على الزيادة الحادة في عدد الجرائم باستخدام الأسلحة النارية.

وأعلن كومو حالة الطوارئ في إطار إستراتيجية جديدة وشاملة لجعل نيويورك أكثر أمانا.

وقال حاكم ولاية نيويورك إن هذه الإستراتيجية الجديدة تتعامل مع العنف المسلح على أنه أزمة صحة عامة، وذلك باستخدام حلول قصيرة الأمد لإدارة أزمة عنف السلاح الفوري وتقليل معدل إطلاق النار، فضلا عن الحلول طويلة الأمد التي تركز على التدخل المجتمعي واستراتيجيات الوقاية لكسر دورة العنف.

وأكد كومو أن حالة الطارئ تسمح بتسريع الأموال والموارد للمجتمعات حتى تتمكن من البدء في استهداف العنف باستخدام الأسلحة النارية على الفور.

المصدر: وكالات