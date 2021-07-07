بوتين يلتقي مع باشينيان في موسكو الاربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 01:10

بوتين يلتقي مع باشينيان في موسكو الاربعاء

منذ 1 ساعة 6 July، 2021
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أخبار دولية - روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو يوم 7 يوليو، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأضاف بيسكوف: “غدا سيقوم باشينيان بزيارة عمل إلى موسكو، وسيجري محادثات مع الرئيس بوتين”.

وتابع ممثل الكرملين: “سيتم خلال اللقاء، النظر في التقدم المحرز في تنفيذ بيانات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ في 9 نوفمبر 2020 وفي 11 يناير 2021. وسيتم تركيز اهتمام خاص على موضوع مساعدة السكان في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية، وعلى إنعاش الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة”.

المصدر: وكالات

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