11 مدينة جزائرية بين أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

صنف موقع دولي متخصص في تتبع أحوال الطقس 11 مدينة جزائرية بين أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة Eldoradowheather قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.

ووفقا للترتيب، تصدرت مدينة حاسي مسعود القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1.

وصنف الموقع نفسه يوم الاثنين 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

ونشر الموقع المتخصص في قياس درجات الحرارة قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم حيث احتلت مدينة تقرت الجزائرية مقدمتها بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت القائمة نفسها مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

المصدر: وكالات