وزير الصناعة افتتح محطة تكرير نموذجية في معامل ماستر شيبس في الفرزل: تعبر عن فكر صناعي واهتمام دائم بالبيئة وبالمحيط الصناعي

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله محطة تكرير نموذجية في معامل “ماستر شيبس maste”r chips في الفرزل، في حضور صاحب معامل “ماستر تشيبس” ورئيس مجلس ادارتها النائب ميشال ضاهر وصناعيين ورجال اعمال.

وأثنى الوزير حب الله على جهود ضاهر “السباق في المواضيع الاجتماعية والبيئية”، معتبراً ان “المحطة التي نزورها نموذجية، وتعبر عن فكر صناعي نموذجي واهتمام وتقدير كامل واهتمام دائم بالبيئة وبالمحيط الصناعي”.

وأضاف “مرة جديدة نؤكد ان هذه الاهتمامات حريصة على الإنتاج، ولكن الانتاج النظيف بيئيا يساعد عوض ان يدمر”.

وشرح “أهمية هذه المحطة لأن كل المياه المكررة تستخدم في الزراعة وصالحة للشرب، وأن المياه مفلترة وممتازة ولا تؤثر على اي شيء في الليطاني او في غيره”، وقال”هي صالحة للشرب نوعيتها ممتازة مفلترة وتخضع للفحص”.

وشكر “السيد ضاهر على العمل الذي قام به وكل الاشخاص الذين ساهموا من عمال ومخبريين واداريين باننا وصلنا لهذه الدرجة من العمل”، وأضاف: “كنا نتمنى ان تكون المصلحة الوطنية لنهر الليطاني معنا هنا لكي ترى الصناعيين يحافظون على البيئة وعلى نهر الليطاني والمزروعات”.

وتمنى على “مصلحة الليطاني ان تتابع عملها وان تنظر بعين بيئية مثل العادة”،

وقال: “لا شك هناك غصة في قلبي ان لبنان انتظر هذا الوضع الذي نمر به لكي نشجع الصناعة، ولكن الصناعيين يجاهدون ويقومون بكل الوسائل الممكنة ويثبتون ان الصناعة اللبنانية قادرة ليس فقط على ان توفر حاجة السوق المحلية، ولكن تنافس كل السلع في العالمـ وهي قادرة على تصنيع منتجات ذات نوعية ممتازة، والصناعيون بكفاحهم وجهادهم سيتابعون بدعم لبنان لتوفير الأمن الغذائي والاجتماعي للبنانيين”.

وردا على سؤال عن دعم المازوت”، طالب حب الله مجلس الوزراء بـ”ابقاء المازوت مدعوما للصناعيين وايضا للافران والمستشفيات، لان الصناعيين متضررون من الوضع القائم، ونحاول أن نوفر جميع انواع الدعم والتسهيلات الى الصناعيين وتخفيف الاعباء عنهم، وبصمودهم يقدمون نموذجا ممتازا عن الاقتصاد اللبناني وعن الشبان اللبنانيين والشابات اللبنانيات”.

بدوره، شكر النائب ضاهر الوزير حب الله على زيارته لافتتاح محطة التكرير، وقال:”نحن لا نلوث البيئة، ولكن اردنا عبر هذه المحطة الجديدة ان نفيد من مياه نظيفة للري، وان يفيد المزارعون من حولنا. معاملنا تلتزم المعايير البيئية 100 في المئة إن كان على صعيد المحطة او على صعيد توليد الطاقة عبر اعتماد نظام ال solar system”.

ولفت الى ان “المحطة قادرة على تكرير المياه بسعة 50 مترا مكعبا في الساعة، ولكننا حاليا نستخدم فقط من 10 الى 12 مترا مكعبا”.

وبعد جولة داخل المعمل، استمع الوزير حب الله برفقة الحاضرين الى شرح مفصل عن آلية تشغيل المحطة وعملها خطوة خطوة للحصول على مياه مكررة نظيفة وصالحة للشرب والري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام