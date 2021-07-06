المتحدث باسم الحكومة الايرانية يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أن “المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم”، مؤكداً أن “ايران ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف الى أقل ما يمكن”.

وفي حديثه الصحفي الاسبوعي الثلاثاء، قال ربيعي ان “الحوار مع السعودية بدأ انطلاقا من ايمان ايران الراسخ باولوية دول الجوار وضرورة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة”، موضحاً أن طهران “تعتقد أن الحوار خاصة داخل الأمة الاسلامية هو السبيل الوحيد الملائم لحل المشاكل والخلافات”.

المصدر: ارنا