الذهب يبرق ويخترق مستويات هامة

نجح الذهب خلال تلك اللحظات في اختراق مستويات المقاومة الهامة 1800 للمرة الثانية على التوالي بعدما اخترق الذهب مستوى المقاومة خلال جلسة يوم.

بينما أنهى الذهب تعاملات أمس الإثنين عن مستويات 1793 دولار للأوقية، فيما يتداول الذهب الان قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبا.

وعزز الملاذ الآمن الأشهر من مكاسبه اليوم الثلاثاء تزامنا مع تجدد المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا وتضارب البيانات بشأن جدوى اللقاحات مع المتحورات الجديدة.

وافتتح الذهب التداولات عند مستويات 1787.50 دولار للأوقية بينما يتداول خلال تلك اللحظات عند مستويات 1806 رابحا أكثر من 22 دولار بزادة 1.3%.

واستفاد من ضعف الدولار الأمريكي حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل مستوى 92.1 نقطة ، وذلك مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ورغم ضعف العائد على السندات الأمريكية الولايات المتحدة أجل 10 سنوات إلا أنه سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي 0.002 صعودا إلى 1.439%

وعززت بيانات التضخم الأسبوع الماضي من جذبية الملاذ الآمن بينما أفقدت الدولار بعضا من جاذبيته.

المصدر: Investing.com