الوفاق: إلتفاف النظام البحريني على المطالب السياسية معركة خاسرة

اكدت جمعية الوفاق الاسلامي البحرينية المعارضة في بيان لها الاثنين أن “الحل السياسي للأزمة في البحرين يأتي عبر الاستجابة للمطالب السياسية كمخرج وحيد لكل الازمات الخانقة التي تتراكم على كاهل الوطن”.

وشددت الجمعية على “ضرورة العمل الجاد والصادق في الخروج من الازمة السياسية عبر الحل السياسي الشامل”، ولفتت الى أن “البحث عن طرق واساليب جديدة للالتفاف او الهروب من المطالب السياسية الاساسية معركة خاسرة ولن تجلب للبحرين سوى المزيد من الازمات”.

وأشارت الجمعية الى أن “الاستجابة للمطالب السياسية تشكل حصانة للوطن من الازمات”، وتابعت أن “الشراكة السياسية الجادة هي التي توفر الاستقرار الحقيقي السياسي والامني والاجتماعي”، واكدت “دعم أي حوار جدي حقيقي يعبر عن تطلعات وهموم ومطالب شعبنا للوصول الى الدولة الديمقراطية العادلة التي لا يجوع فيها فقير ولا يضيع فيها حق لأحد بسبب لونه او دينه او عرقه او منطقته او قبيلته”.

المصدر: بريد الموقع