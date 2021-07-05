عكر بحثت مع وفد الاتحاد العمالي في الأوضاع المعيشية والإقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 15:00

عكر بحثت مع وفد الاتحاد العمالي في الأوضاع المعيشية والإقتصادية

منذ 1 ساعة 5 July، 2021
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لبنان

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وفدا من الإتحاد العمالي العام ضم: رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، علي ياسين وأنطوان أنطوان، وجرى عرض للأزمة الراهنة في لبنان لجهة الأوضاع المعيشية والإقتصادية المتردية وإنقطاع الأسواق من الدواء والبنزين وبعض المواد الحيوية، بالإضافة الى موضوع البطاقة التمويلية وكيفية تنفيذها بعد صدور القانون المتعلق بها من مجلس النواب.

كما تطرق البحث الى مشروع النقل عبر قرض البنك الدولي، ومسألة شركات الترابة “وضرورة تمثيل الإتحاد العمالي في اللجان المخصصة لذلك”، وفق بيان المكتب الاعلامي لعكر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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