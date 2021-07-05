النائب معلوف: لبنان لم يعد قادرا على تحمل المناورات

رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادي معلوف أن “خبر عودة الرئيس المكلف الى بيروت هو خبر سار”، آملا أن “يكون عائدا حاملا لشيء جدي يؤدي لتشكيل الحكومة”.

وقال معلوف في حديث إذاعي إنه “لم يعد بإستطاعتنا التلطي وراء حجج واهية وعلينا العمل على فكفكة العقد، وفي حال لم يكن راغبًا في تشكيل الحكومة يجب التصريح عن موقفه مباشرة”.

وأضاف أن “لبنان لم يعد قادرا على تحمل المناورات وهناك من يجب ان يتحمل مسؤولياته للوصول إلى تشكيل الحكومة”، معتبرا أن “المشكلة الأساسية اليوم هي التشكيل وهي الحل للعديد من المشاكل ولو جزئية”.

وتمنى النائب معلوف “على الفرنسيين والاوروبيين البدء بمعاقبة من لديهم حسابات في الخارج من أموال الفساد والهدر”.

المصدر: اذاعة النور