من هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسلالة دلتا؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متغيّر دلتا هو الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا، وأن هذه السلالة تنتقي الأشخاص الأكثر ضعفاً جسدياً، وخاصّةً في البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأصدرت المنظمة بياناً في بريطانيا أوضحت فيه مدى سرعة انتشار متغير دلتا، وتأثيره على المجموعات الأكثر عرضة للطفرة.

وأظهرت البيانات أن سلالة دلتا تهيمن على الأشخاص الّذين تقلّ أعمارهم عن 50 عاماً، وغير الملقحين والمُلقحين جزئياً من فئة كبار السن الّذين يُعتبروا أكثر عرضة لخطر الوفاة من العدوى.

وتذكر هذه البيانات أنه لا يوجد لقاح حالياً لتوفير حماية بنسبة مئة في المئة من فيروس كورونا، على الرغم من أن معظم اللّقاحات المصرّح بها توفر نسبة لا بأس بها من الحماية.

ومن جهة أخرى، يحث الخبراء الأشخاص الّذين لم يتم تطعيمهم بعد على التقدم بطلب الحصول على اللقاح، فضلاً عن أهمية الحصول على كلتا الجرعتين لتحقيق أفضل حماية ممكنة.

كما أظهرت بيانات منفصلة من Public Health England أن تعتبر جرعتين من لقاح فايزر أو أسترازينيكا فعالة للغاية ضدّ سلالة دلتا.

المصدر: وكالات