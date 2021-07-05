قتيل وجريح بحادث سير على طريق عام كفردجال – النبطية جنوب لبنان

توفي شخص وجرح آخر الأحد في حادث سير وقع على طريق عام كفردجال – النبطية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “كان السوري أ. ع. ع. ج (22 عاما والدته لبنانية من سكان ميفدون) يقود سيارة من نوع BMW والى جانبه الشاب ر.قميحة (من بلدة كفرصير) عندما فقد السيطرة عليها وارتطمت بعمود كهربائي وانقلبت بهما”.

وتابعت الوكالة “عملت سيارات اسعاف تابعة لاسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية، على نقلهما الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية، حيث فارق الشاب السوري الحياة متأثرا بجراحه، فيما وصفت حال قميحة بالمستقرة”، وأضافت “حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث”.