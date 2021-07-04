“التربية” تشرح أسباب إجراء الامتحانات الرسمية: اذا كان للجنة كورونا رأي مستجد سنناقشه

قال المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في بيان لها الأحد “حين قررنا كوزارة تربية بجسمها الاداري والتربوي اجراء الامتحانات الرسمية بعد اجتماعات تنسيقية مع المدارس وروابط التعليم والنقابات والأهل، جاء قرارنا بالاجماع بعد مناقشة الوضع التربوي مع المعنيين بالتربية والوضع الصحي مع المراجع الصحية ووزارة الصحة واللجنة المعنية بمتابعة جائحة كورونا”، وأكد انه “اذا كان للجنة كورونا رأي مستجد سنناقشه”.

واضاف المكتب “طبعا قررنا إجراءها ولم نسلك طريق القرارات الشعبوية وتوزيع الافادات، لأننا درسنا الواقع التربوي للبلاد وواقع الشهادة اللبنانية، التي استبدلت بالافادات بسبب عدم الاتفاق بين الدولة والروابط مرة، وبسبب ضرورة صحية مرة أخرى”، وتابع “لكن لا يمكن أن نعمم الاستثناء سنويا، والا فلنلغ الشهادة نهائيا ولنحرر تلامذتنا وطموحهم من استسلامنا واستسهالنا اتخاذ قرارات فقط للتصفيق لنا”، واوضح “حين قررنا اجراء الامتحانات الرسمية، لم يغب عنا أن التلامذة لم يتمكنوا من انهاء المناهج ولذلك قررنا تخفيف الضغط من خلال اجراء امتحانات البروفيه بالمدارس نفسها وبمنهج مقلص وبمسابقات مدروسة تراعي الظروف الاستثنائية ولا تترك التلامذة وأهاليهم رهينة الافادات”.

ولفت البيان إلى ان “النتائج الكارثية للافادات لن تظهر سريعا بل ستدفع التربية ثمنها على سنين عديدة”، وتابع “بالنسبة الى التعليم المهني جاءت آلية اجراء الامتحانات تراعي الوضع الاستثنائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام