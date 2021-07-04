العدو الاسرائيلي يحوّل أحد الأسرى الى الاعتقال الاداري

قررت قوات العدو الإسرائيلي تحويل الناشط الفلسطيني في قضايا الأسرى وعضو جمعية المحررين في بيت لحم المحتلة سعد نواورة للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” إن “الأسير نواورة يعد من أبرز الفاعلين في قضية الأسرى في محافظة بيت لحم”، واعتبر ان “اعتقاله جزء من المحاولة المستمرة لاستهداف الفاعلين في السّاحة الفلسطينية وتغييب دورهم”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نواورة وهو عضو لجنة تنظيمية لحركة “فتح” في الـ24 من حزيران المنصرم، يذكر أن الأسير نواورة متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال (11) عاما وتعرض منزل عائلته للهدم، وله شقيقان شهداء وهما جمال وجميل نواورة.

المصدر: فلسطين اليوم