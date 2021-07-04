اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطائراته تعتدي على عدة مناطق

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. كما استشهد مواطن يمني بقصف للعدوان على صعدة، في حين استهدفت طائرات العدوان محافظتي مأرب والجوف بـ 21 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

من جهة ثانية، أكد المصدر “استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية واستهدف قصف صاروخي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة”.

كما أفاد المصدر أن “طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية رغوان، وست غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب واستهدف بغارة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارتين على منطقة العرج بمديرية باجل بالحديدة”.

المصدر: موقع انصار الله