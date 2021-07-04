السفير الاثيوبي لدى الخرطوم: مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع والتعبئة الثانية لسد النهضة لا إرادية ولا يمكن إيقافها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2021 - 13:18

السفير الاثيوبي لدى الخرطوم: مصر والسودان يقدمان مطالب لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع والتعبئة الثانية لسد النهضة لا إرادية ولا يمكن إيقافها (سبوتنيك)

منذ 54 mins 4 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة